Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ и примет соответствующие ответные действия

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Тегеран полностью отвергает принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюцию в отношении иранской атомной программы и предпримет ответные действия. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Иран полностью отвергает эту резолюцию и примет соответствующие меры в качестве ответа", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Гариб Абади добавил, что "принявшие это решение будут нести ответственность за последствия".