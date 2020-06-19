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Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ и примет соответствующие ответные действия

Постпред Ирана Гариб Абади добавил, что "принявшие это решение будут нести ответственность за последствия"

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Тегеран полностью отвергает принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюцию в отношении иранской атомной программы и предпримет ответные действия. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Иран полностью отвергает эту резолюцию и примет соответствующие меры в качестве ответа", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Гариб Абади добавил, что "принявшие это решение будут нести ответственность за последствия".

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