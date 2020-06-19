Европарламент призвал ЕС подготовиться к Brexit без сделки

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Европарламент призвал саммит ЕС подготовиться к окончательному выходу Великобритании из сообщества (Brexit) без соглашения по свободной торговле с ЕС. Об этом заявил в пятницу глава Европарламента Давид Сассоли на онлайн пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на саммите ЕС, который проходит в видеоформате.

"Европарламент выступает за достижение соглашения, мы поддерживаем интенсификацию диалога. Но мы также призываем подготовиться к Brexit без соглашения, чтобы мы знали что делать, если это произойдет, - заявил он. - Времени для достижения соглашения остается очень мало, и мы должны сделать все возможное, чтобы договоренность была достигнута".

В четверг Европарламент принял в ходе онлайн сессии доклад по Brexit, в котором констатировал, что разногласия между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о будущих отношениях после выхода этой страны из ЕС (Brexit) остаются значительными. Он отметил, что "британская сторона продолжает применять избирательный подход". Европарламент выразил глубокую озабоченность "стремлением британского правительства вести диалог в тех сферах, которые соответствуют интересам Великобритании, выборочный подход к получению доступа к европейскому рынку неприемлем для ЕС", отмечается в докладе.

Европарламент сделал особый акцент на то, что будущее соглашение должно определять общие нормы и стандарты, в частности, в таких сферах, как защита окружающей среды, трудовое законодательство, нормы госпомощи бизнесу, а также содержать взаимоприемлемые договоренности о рыбной ловле.

15 июня ЕС и Великобритания по итогам очередного раунда переговоров не достигли прорыва, однако приняли совместное заявление о том, что переговорный процесс нуждается в новом импульсе для заключения и ратификации сделки до 31 декабря 2020 года.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Лондон последовательно заявлял о нежелании продлевать переходный период, хотя остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров, которые последние месяцы проходили в удаленном формате из-за пандемии коронавируса. Обе стороны обвиняют друг друга в нежелании идти на компромисс и говорят о том, что особенного прогресса им пока добиться не удается.