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Европарламент рассчитывает возобновить сессии в Страсбурге не раньше сентября

Сейчас все сессии Европарламента проходят только в режиме видеоконференций

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) рассчитывает возобновить нормальные ежемесячные сессии в своей резиденции в Страсбурге не раньше сентября. Об этом заявил в пятницу глава Европарламента Давид Сассоли на онлайн пресс-конференции в Брюсселе.

"Европарламент надеется вернуться в сентябре к более нормальному способу работы, вернуться в Страсбург, что должно закончить для Европарламента эту грустную страницу пандемии", - заявил он.

С марта все сессии Европарламента проходят только в режиме видеоконференций.

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