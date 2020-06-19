Европарламент рассчитывает возобновить сессии в Страсбурге не раньше сентября

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) рассчитывает возобновить нормальные ежемесячные сессии в своей резиденции в Страсбурге не раньше сентября. Об этом заявил в пятницу глава Европарламента Давид Сассоли на онлайн пресс-конференции в Брюсселе.

"Европарламент надеется вернуться в сентябре к более нормальному способу работы, вернуться в Страсбург, что должно закончить для Европарламента эту грустную страницу пандемии", - заявил он.

С марта все сессии Европарламента проходят только в режиме видеоконференций.