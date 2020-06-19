ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката, - говорится в заявлении. - Расследование должно быть беспристрастным и без политического давления". ЕС также призвал освободить "всех задержанных активистов", не допускать плохого обращения с ними в заключении, в полном объеме соблюдать права человека и международные обязательства.

"В контексте предстоящих в Белоруссии 9 августа президентских выборов Евросоюз активно призывает белорусские власти обеспечить содержательное и конкурентное политическое соревнование. Ни одному потенциальному кандидату не должны чиниться препятствия в выполнении процедуры регистрации путем политически мотивированных запретительных мер", - говорится в заявлении.

"ЕС ожидает, что Белоруссия как можно скорее пригласит наблюдателей ОБСЕ для мониторинга выборов. Безопасные, мирные, свободные и честные выборы позволят укрепить демократическое развитие Белоруссии, укрепить ее суверенитет и независимость, и проложить путь к более тесному сотрудничеству этой страны с ЕС и экономическому процветанию народа Белоруссии", - говорится в документе.

Дело Белгазпромбанка

11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. В пятницу генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.