МИД Германии отметил роль России в берлинском процессе по урегулированию в Ливии

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Россия, как и другие страны, участвующие в берлинском процессе по урегулированию в Ливии, должны оказать влияние на стороны конфликта и способствовать деэскалации. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Россия - одна из стран, которые играют важную роль в берлинском процессе. В этом процессе принимают участие государства, которые имеют влияние в Ливии. К ним относится и Россия", - сказал он. По словам Бургера, у Германии есть "ясные ожидания" от всех стран из этого числа - отказаться от поддержки сторон конфликта, а также способствовать возвращению их за стол переговоров.

"Не секрет, что на данный момент мы не можем быть удовлетворены ситуацией, которая складывается в Ливии", - добавил представитель МИД ФРГ, указав, в частности, на нарушения оружейного эмбарго.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.