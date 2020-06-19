Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ "не катастрофические"

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что проблемы в отношениях с РФ не катастрофические, их удастся решить. С таким заявлением он выступил в пятницу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Перед встречей с министром Лукашенко пообщался по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому Лавров начал со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

"У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор, хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит - ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда", - отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. "Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы", - сказал Лукашенко.

"Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", - отметил со своей стороны Сергей Лавров. "Совершенно верно, - согласился Лукашенко. - Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия, она обострила многие проблемы, и на международном уровне, вы это лучше меня чувствуете и понимаете, у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в конституцию, а у нас - президентские выборы". При этом он заметил, что поэтому у России и Белоруссии "как у братьев все идет параллельно".

Поэтому если "кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится", заявил Лукашенко. "Я с ним [Путиным] абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом выразил уверенность, что удастся преодолеть целый ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии. "Все это мы преодолеем. Это в наших силах. Мы обсуждали проблемы пандемии. И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он [Путин] мне предложил новое лекарство, которое апробировано в РФ и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано", - рассказал Лукашенко. Он сообщил, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении. "Препарат эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже, хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся, вместе - тем более", - добавил президент.

По словам Лаврова, его визит в Белоруссию планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы. "Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого вами и президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях", - сказал министр.

Он также отметил, что 19 июня с согласия двух президентов будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз, что будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Белоруссию, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске. "Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства", - подчеркнул Лавров.