СМИ: министр обороны Индии прибудет на парад Победы в Москву

ТАСС, 19 июня. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибудет в Москву для присутствия на параде Победы на Красной площади 24 июня. Об этом в пятницу сообщает газета India Today.

Газета отмечает, что Сингх встретится с представителями высшего руководства России и других стран, но пропустит встречу с китайской делегацией из-за роста напряженности на индийско-китайской границе. Ожидается, что он отправится в Россию 21 июня.

Ранее индийское министерство обороны сообщило в пресс-релизе, что направит в Россию для участия в параде группу из 75 военнослужащих трех видов вооруженных сил (сухопутные войска, ВВС и ВМС). Оборонное ведомство подчеркнуло, что во время Второй мировой войны индийцы участвовали в сражениях антигитлеровской коалиции в Северной Африке и Европе, индийские военнослужащие обеспечивали материально-техническую поддержку южного маршрута поставок по ленд-лизу через Иран в Советский Союз. Всего свыше 87 тыс. индийских солдат погибли во время войны, отмечает министерство.