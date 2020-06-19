Депутат Бундестага призвал отказаться от "Северного потока-2" из-за убийства в Берлине

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что правительству ФРГ следует отказаться от поддержки проекта "Северный поток - 2" в свете выводов Генпрокуратуры страны по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

"Я думаю, что это убийство здесь, в Берлине, в центре нашей столицы, в паре сотен метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что мы три раза должны подумать прежде, чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России. Есть и другие поставщики, от которых можно получать газ", - утверждал парламентарий в опубликованном в пятницу интервью газете "Бильд".

Ламбсдорфф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель вместе с европейскими партнерами продумать общий ответ на происшедшее в Берлине. "Разумеется, для канцлера тяжело сейчас привлечь на свою сторону других европейцев, когда одновременно завершается реализация "Северного потока - 2", - считает он.

Ранее Меркель заявила, что правительство ФРГ оставляет за собой право принять новые меры против России в связи с выводами Генпрокуратуры страны по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, но намерено дождаться судебного решения по делу. "Мы всегда концентрируемся на конкретных поводах", - сказала она, отвечая на вопрос, могут ли быть ужесточены санкции против России в свете выводов Генпрокуратуры ФР.

Выводы Генпрокуратуры ФРГ

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ. Он находится с 24 августа в СИЗО.

В четверг Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения задержанному Вадиму К. По версии германской стороны, он является гражданином РФ, его подозревают в убийстве и в нарушении закона об обороте оружия. Следствие исходит из того, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии". Прокуратура напомнила, что убитый участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне в период с 2000 по 2004 год и считался в России террористом.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утверждения Генпрокуратуры ФРГ являются беспочвенными. По его словам, данные заявления не подкреплены "никакими фактами и доказательствами".

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ якобы имеет отношение к произошедшему в Берлине. Несмотря на это, 4 декабря МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по этому делу. Москва ответила симметрично.