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Минск ждет полного снятие Россией ограничений на передвижение граждан через общую границу

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также позитивно оценил факт подписания сторонами соглашения о взаимном признании виз
'ТАСС/Ruptly'

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на скорое снятие Россией ограничений на передвижение граждан через белорусско-российскую границу. Об этом заявил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам своей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы хотим с удовлетворением отметить принятие российской стороной ряда решений по снятию временных ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу отдельных категорий граждан двух стран. Ждем в скором времени снятия всех ограничений", - сказал глава белорусского МИД.

Макей позитивно оценил факт сегодняшнего подписания сторонами соглашения о взаимном признании виз. "Основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз. Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по национальной визе одной из стран", - сказал Макей. "Таким образом, соглашение снимает имеющиеся проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы", - отметил глава МИД Белоруссии.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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