Боррель: решения Трампа нанесли ущерб отношениям США и ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа предпринимает шаги, которые серьезно осложняют отношения между США и Евросоюзом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в пятницу.

"Отношения не могут быть прежними, если по другую сторону Атлантического океана кто-то считает, что ЕС был создан, чтобы нанести ущерб США, я думаю, это совершенно неверное понимание истории", - приводит его слова издание.

Как говорится в материале, Боррель отметил, что ряд решений, которые приняли США, не учитывали интересы ЕС. В их числе планы американской стороны выйти из Всемирной организации здравоохранения, ввести санкции против Международного уголовного суда, а также выйти из Договора по открытому небу. "Если я являюсь вашим близким другом, а вы без учета моих интересов принимаете решения, которые оказывают на меня влияние, даже не уведомляя меня, я имею право сказать, согласен я с этим или нет", - подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС не намерен следовать призывам США и обострять отношения с Китаем. "Мы ближе к Соединенным Штатам, чем к Китаю, поскольку у нас одинаковая политическая система, это важный фактор", - сказал Боррель. Вместе с тем он подчеркнул: "Ясно, что у нас нет такого же систематического противостояния с Китаем". Боррель констатировал, что ЕС "не стремится к холодной войне" с КНР.

Говоря о сделке с Ираном по атому, из которой США вышли в 2018 году, Боррель отметил: "Я не против того, что сделку можно изменить, расширить, пересмотреть, сделать то, что вы хотите". "Но нельзя выбрасывать сделку в окно, а потом начинать с нуля", - добавил он.