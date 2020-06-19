США ввели визовые санкции против Бурунди за отказ забрать своих граждан

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов ввели визовые санкции против Бурунди на основании указа президента США Дональда Трампа, предписывающего введение рестрикций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Министерства внутренней безопасности США.

Ведомство отмечает, что уведомило Госдепартамент о том, что "правительство Бурунди не принимает или неоправданно затягивает прием своих граждан, которых было решено депортировать из Соединенных Штатов". "В результате госсекретарь [Майкл] Помпео распорядился, чтобы консульские работники осуществляли визовые ограничения по ряду категорий визовых заявок", - подчеркивается в документе.

Указ о введении визовых санкций против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан в условиях пандемии, Трамп подписал в апреле. Согласно поручению президента, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан начать исполнение плана по введению визовых санкций. Они могут быть сняты, когда власти страны "возобновят без необоснованных задержек" прием своих граждан.