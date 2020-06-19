Европейская "тройка" намерена обсудить с РФ продление эмбарго на поставки оружия Ирану

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Германия, Великобритания и Франция (европейская "тройка") намерены обсудить вопрос продления эмбарго на поставки обычных вооружений и ракетных технологий Ирану с Россией, Китаем и другими ключевыми игроками. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении глав МИД трех стран - Хайко Мааса, Доминика Рааба и Жан-Ива Ле Дриана по итогам их встречи в Берлине.

"Мы напоминаем, что эмбарго ЕС на экспорт обычных вооружений и ракетных технологий останется в силе до 2023 года. Мы хотели бы обсудить этот вопрос в тесной координации с Россией и Китаем как участниками СВПД (ядерной сделки), а также остальными членами Совета Безопасности ООН и другими важными игроками", - говорится в заявлении.

"При этом мы будем руководствоваться следующими целями - отстаивать авторитет и целостность Совета Безопасности ООН и усилия по обеспечению региональной безопасности и стабильности", - заверили министры трех стран. Они отметили, что, "как и прежде, привержены реализации резолюции 2231, которая запустила СВПД". "При этом мы придерживаемся мнения, что запланированная отмена эмбарго ООН на поставки обычных вооружений в соответствии с резолюцией 2231 в октябре может иметь серьезные последствия для региональной безопасности и стабильности", - подчеркнули Маас, Рааб и Ле Дриан.

Санкции

Европейская "тройка" выступает против возможных попыток США вернуться к режиму санкций ООН против Ирана. "Мы твердо уверены в том, что любая односторонняя попытка спровоцировать автоматический возврат санкций ООН [в отношении Ирана] будет иметь сильные негативные последствия для Совета Безопасности ООН", - считают министры. "Мы не будем поддерживать подобное решение, которое будет несовместимо с осуществляемыми сейчас усилиями по сохранению СВПД (иранской ядерной сделки)", - подчеркнули Маас, Рааб и Ле Дриан.

"Мы убеждены, что нам необходимо на долгосрочную перспектив прояснить общие сложные вопросы, связанные с атомной программой Ирана, его программой разработки баллистических ракет и его дестабилизирующих действий в регионе. Мы, как и прежде, считаем, что стратегия оказания максимального давления не способствует достижению этой цели", - считают министры. Они отметили, что продолжат делать ставку на усилия, которые бы заставили Иран вернуться к соблюдению своих обязательств и одновременно позволили бы пойти по пути дипломатии и диалога.

"Мы остаемся приверженными СВПД и настоятельно призываем Иран с целью сохранения соглашения отказаться от всех несовместимых с ним мер и незамедлительно вернуться к его соблюдению", - подчеркивается в заявлении "тройки". Министры подтвердили готовность обсуждать проблемы с Ираном. Они считают, что как члены "тройки" полностью выполнили свои обязательства в рамках СВПД, в том числе в вопросе оговоренной в нем отмены санкций, и недвусмысленно выразили беспокойство по поводу выхода из соглашения США.

В то же время министры выразили обеспокоенность тем, что Иран, "несмотря на продолжающиеся усилия МАГАТЭ, в течение многих месяцев" отказывается предоставлять доступ специалистам агентства к своим объектам.

Министерская встреча

Стратегия оказания максимального давления на Тегеран неэффективна для решения иранской ядерной проблемы, говорится в заявлении глав МИД ФРГ, Великобритании и Франции.

"Мы убеждены в том, что в долгосрочной перспективе должны реагировать на общую обеспокоенность ядерной и ракетной программами Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе. В связи с этим мы убеждены, что стратегия максимального давления будет неэффективна для того, чтобы достичь этой цели, и по-прежнему остаемся привержены тому, чтобы призывать Иран к ответу, при этом добиваясь содержательного диалога и дипломатического взаимодействия", - сказано в документе.

Министры также подчеркнули, что сохраняют готовность к содержательному взаимодействию с Тегераном и будут добиваться проведения министерской встречи с участием Ирана.

"Европейская "тройка" по Ирану подтверждает свою готовность к взаимодействию в рамках содержательного и реалистичного подхода и ожидает конструктивного ответа от Ирана. Мы будем стремиться к проведению министерской встречи, чтобы призвать Иран к сотрудничеству и оценить то, как обстоят дела с механизмом разрешения споров [по иранской ядерной программе]", - отмечается в заявлении.