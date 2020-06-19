Бабарико инициировал проведение референдума по изменению конституции до своего задержания

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, задержанный правоохранительными органами по уголовному делу Белгазпромбанка, инициировал проведение республиканского референдума по изменению конституции. Об том он заявил в видеообращении, записанном до своего задержания и распространенном в пятницу.

"Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец конституцию 1994 года. Где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти. Самое главное - было право народа на определение своей судьбы", - отметил Бабарико.

Он выразил уверенность в том, что белорусы соберут необходимые для проведения референдума 450 тыс. подписей. "Если мы за один месяц собрали 400 тыс. подписей, то уж как-нибудь за два месяца сможем собрать 450 тыс. подписей людей, которые будут готовы независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть", - сказал претендент на пост президента. Он пояснил, что в данном случае речь идет о стране, в которой "напрочь будет отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу, а самое главное, будет уважение к народу".

Бабарико считает, что конституционный референдум покажет "единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию".

В результате конституционного референдума 2004 года были сняты ограничения по количеству президентских сроков, после чего Александр Лукашенко получил возможность избираться главой государства неограниченное количество раз.

Задержание Бабарико

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, являющийся дочкой российского Газпромбанка. 11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере").

Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. В пятницу генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Как заявили в пятницу представители защиты, пока Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено.

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить претендента на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.