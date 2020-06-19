Помпео: США будут учитывать фактор КНР, размещая войска в Европе

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены учитывать фактор противостояния с Китаем, принимая дальнейшие решения о численности американских воинских контингентов в Европе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу по телемосту перед участниками съезда, проведенного в Копенгагене фондом "Альянс демократий".

"Не заблуждайтесь: США действительно считают, что несут ответственность за то, чтобы показать наличие потенциала и способности бросать вызов любой угрозе, которую Коммунистическая партия Китая может направить в военном плане Соединенным Штатам Америки. Мы постоянно думаем о том, как действовать дипломатически, экономически и в военном плане, чтобы ответить на этот вызов. Поэтому президент думает о Европе и Ближнем Востоке, наших солдатах, размещенных в Африке. И мы постоянно помним о том, что свободный регион Индийского и Тихого океанов важен для всех нас, включая Европу. Мы хотим гарантировать, что надлежащим образом распределяем ресурсы, чтобы ответить на эти озабоченности", - заявил Помпео.

Его попросили уточнить, планируют ли США компенсировать ожидающийся вывод части американских войск из Германии переброской дополнительных сил в Восточную Европу, прежде всего в Польшу. Помпео ушел от прямого ответа на этот вопрос. "Что касается развертывания [американских] войск [за рубежом] и [их] численности, то я предоставлю возможность говорить на эту тему своему коллеге - министру обороны [США Марку] Эсперу. Я стараюсь придерживаться этих границ [сфер компетенции]", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Комплексный подход

"Однако, - продолжал Помпео, - что касается политики США, то я могу очень ясно высказаться на эту тему". "Мы [США[ в начале 2017 года, весной 2017 года стали оценивать всю структуру того, как мы взаимодействуем с миром. И это, безусловно, включает компонент размещения [за рубежом американских] войск: куда мы их перебрасываем, как мы осуществляем их развертывание. Тут два измерения - место и решение вопроса о том, должно ли такое базирование быть постоянным или нам полезнее в современном мире ротационное развертывание <...>", - отметил госсекретарь.

По его словам, системы вооружений и доктрины ведения боевых действий значительно изменились за последние годы. "Мы пытаемся добиться того, что правильно решаем все эти вопросы. Больше не является оправданным думать только о том, следует ли развернуть [в той или иной стране] тысячу солдат, пять тысяч или десять тысяч", - подчеркнул Помпео. Как он пояснил, следует в целом учитывать, "какая угроза исходит в адрес США, друзей и союзников, как коллективно лучше всего ответить" на нее.

Трамп огласил решение по Германии, которое было "центральной частью этого процесса пересмотра", констатировал госсекретарь США. "Он [этот процесс] обширен, касается не только Европы, но и Ближнего Востока. Вы видели [ранее] решения, принятые президентом [Трампом], насчет того, как верно ответить на вызовы сегодняшнего дня", - добавил Помпео.

Объявление Трампа

В понедельник Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тысячи американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США требовал от всех стран-участниц в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Выступая в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне, он предложил, чтобы такие государства не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что свертывание воинского контингента США на территории ФРГ способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе.