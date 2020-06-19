Бердымухамедов сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве в связи с традицией отмечать свой день рождения с семьей и народом. Как сообщило в пятницу государственное информагентство Туркмении ТДХ, туркменскую делегацию на торжественных мероприятиях возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

По информации агентства, Бердымухамедов выразил сожаление по поводу того, что не сможет принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве, и пояснил, что это обусловлено тем, что 29 июня ему исполняется 63 года. По сложившимся национальным традициям эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом. Из-за пандемии в мире в Туркмении действуют карантинные меры, согласно которым каждый человек по возвращении из-за рубежа должен в течение двух недель находиться в самоизоляции.

Агентство отметило, что Бердымухамедов пожелал Путину успешного проведения всех праздничных мероприятий. В параде на Красной площади будут принимать участие военнослужащие из Туркмении, они уже прибыли в Москву. Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. 26 мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Туркмения остается единственной страной на постсоветском пространстве, где на данный момент не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Чтобы и далее не допустить проникновения инфекции, введены жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а все прибывающие из-за рубежа должны пройти карантин. При этом внутри страны не вводилось никаких ограничений.