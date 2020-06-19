ОМОН задержал несколько участников предвыборного пикета и журналистов в центре Минска

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу в Минске несколько участников пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии. Кроме того, были задержаны несколько журналистов, освещавших пикеты, передает корреспондент ТАСС.

Собираться люди начали вечером в центре белорусской столицы на площади у здания Белгосфилармонии, где разместились столы со сборщиками подписей, очередь выстроилась из десятков людей. Граждане также выражали свою солидарность с задержанными ранее несколькими участниками президентской кампании. Однако вскоре к собравшимся подошли сотрудники милиции и ОМОНа, которые заявили, что мероприятие незаконное.

Бойцы ОМОНа перекрыли выход из метро до филармонии, окружили площадь. При этом они не давали журналистам снимать начавшиеся задержания участников пикета. Позже в числе задержанных оказались журналисты из съемочной группы белорусского бюро "Радио Свобода", а также оператор агентства Reuters. На месте проведения пикета присутствовал замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в разговоре с корреспондентом ТАСС по телефону не стала объяснять причины задержания журналистов. "Проверят их документы и отпустят. Это технический вопрос, для этого потребуется небольшое время", - сказала официальный представитель МВД Белоруссии.

В четверг в Минске прошел многочасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главной улицы Минска - проспекта Независимости. Автомобилисты поддерживали участников пикета сигналами клаксонов.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. 19 июня - последний день для сбора подписей. Следующий этап - регистрация кандидатов в президенты - пройдет с 5 по 14 июля.