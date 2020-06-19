Украина впервые испытала крылатые ракеты "Нептун" с боевой частью

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украина впервые провела испытания ракет комплекса Р-360 "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Мы провели первые в истории независимой Украины ракетные пуски с боевой частью. Они прошли успешно, мы проверили боевые возможности наших крылатых ракет", - прокомментировал испытания командующий Военно-морскими силами (ВМС) Алексей Неижпапа.

"Можно сказать, что сегодня мы имеем полноценный ракетный комплекс берегового базирования, и наши планы по переходу ВМС от концепции морских сил, которые ждут противника у своих берегов, к концепции ВМС, которые будут встречать противника у его берегов, продолжают выполняться", - сказал он.

"Нептун" - крылатая ракета, предназначенная для поражения боевых кораблей, а также наземных целей противника. Она разработана предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими компаниями "Укроборонпрома" на базе советской Х-35 и отличается новой системой управления, большей массой и дальностью пуска.