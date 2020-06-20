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Глава ЛНР предупредил об ответных мерах, если украинская армия не прекратит обстрелы

Леонид Пасечник указал на способность властей Киева выполнять взятые на себя обязательства

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы в преддверии проведения в Донбассе Парада Победы. В противном случае будут приняты меры для обеспечения безопасности республики.

"Владимир Александрович, удержите свои войска от стрельбы по нашим людям и домам. Примите правильное решение и дайте возможность Донбассу мирно и спокойно подготовиться к этому великому дню - Параду Победы. В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры ЛНР". - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном агентством "Луганскинформцентр".

По его словам, после введения режима полной боевой готовности Народной милиции ЛНР обстрелы с украинской стороны прекратились, что демонстрирует способность властей Киева выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня. "Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание - принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу вас в преддверии большого общего праздника - Дня Победы - продемонстрировать на практике, что вы можете держать слово", - призвал Пасечник.

Заявление Пасечника последовало за серией обстрелов со стороны украинских силовиков поселка Золотое-5 и села Березовское на территории ЛНР, повлекших в пятницу гибель одного и ранение еще трех мирных жителей.

Во второй половине мая силы Донецкой и Луганской народных республик были приведены в высшую степень боевой готовности в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. 3 июня вступил в силу приказ о снижении боевой готовности сил Народной милиции ЛНР в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения, 14 июня глава ДНР Денис Пушилин также распорядился снизить степень боеготовности. Однако украинская армия возобновила обстрелы республик Донбасса.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПасечник, Леонид ИвановичЗеленский, Владимир АлександровичПушилин, Денис Владимирович75-летие Победы
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