Глава ЛНР предупредил об ответных мерах, если украинская армия не прекратит обстрелы

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы в преддверии проведения в Донбассе Парада Победы. В противном случае будут приняты меры для обеспечения безопасности республики.

"Владимир Александрович, удержите свои войска от стрельбы по нашим людям и домам. Примите правильное решение и дайте возможность Донбассу мирно и спокойно подготовиться к этому великому дню - Параду Победы. В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры ЛНР". - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном агентством "Луганскинформцентр".

По его словам, после введения режима полной боевой готовности Народной милиции ЛНР обстрелы с украинской стороны прекратились, что демонстрирует способность властей Киева выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня. "Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание - принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу вас в преддверии большого общего праздника - Дня Победы - продемонстрировать на практике, что вы можете держать слово", - призвал Пасечник.

Заявление Пасечника последовало за серией обстрелов со стороны украинских силовиков поселка Золотое-5 и села Березовское на территории ЛНР, повлекших в пятницу гибель одного и ранение еще трех мирных жителей.

Во второй половине мая силы Донецкой и Луганской народных республик были приведены в высшую степень боевой готовности в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. 3 июня вступил в силу приказ о снижении боевой готовности сил Народной милиции ЛНР в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения, 14 июня глава ДНР Денис Пушилин также распорядился снизить степень боеготовности. Однако украинская армия возобновила обстрелы республик Донбасса.