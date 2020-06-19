Демонстрации в защиту прав афроамериканцев прошли городах США

Манифестации состоялись, в частности, в городах Атланта (штат Джорджия), Вашингтон (федеральный округ Колумбия), Даллас (штат Техас), Талса (штат Оклахома), Миннеаполис (штат Миннесота), Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), Чикаго (штат Иллинойс). Акции приурочены к одной из дат, касающихся отмены рабства в США. Ее отмечают в части американских штатов 19 июня. В этот день в 1865 году прокламация об освобождении рабов была оглашена в штате Техас.

В пятницу власти ряда штатов объявили 19 июня днем, когда будут проводить мероприятия в память об отмене рабства. В их числе Вермонт, Вирджиния, Коннектикут и Миннесота. Аналогичное решение приняли в городе Вашингтон. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в среду объявил, что 19 июня государственные служащие штата могут не выходить на работу. Такое же решение приняла ранее губернатор Мичигана Гретчен Уитмер.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся ущемления прав темнокожих. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Конец рабству в США положил 16-й президент страны Авраам Линкольн. Он издал прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к американской конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны. Техас был последним из входивших в Конфедерацию штатов, где огласили прокламацию об освобождении рабов.