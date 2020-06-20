Пресс-секретарь Трампа заявила, что не наденет маску на его крупном предвыборном митинге

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни не собирается надевать медицинскую маску на многотысячном предвыборном митинге президента США Дональда Трампа, который состоится в субботе в Талсе (штат Оклахома). Об этом Макинэни сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, на митинге, который станет для избирательного штаба Трампа первым после начала смягчения в США санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных ранее из-за пандемии, будет присутствовать ряд чиновников Белого дома. "На митинге будет несколько должностных лиц Белого дома", - сказала официальный представитель главы администрации США. Она подтвердила, что сама тоже будет там находиться.

При этом Макинэни уточнила, что не станет надевать на митинге медицинскую маску, невзирая на то, что специалисты бьют тревогу по поводу возникновения в США второй волны распространения нового коронавируса. "Это дело личного выбора. Я не буду надевать маску. А за коллег говорить не могу", - подчеркнула пресс-секретарь Трампа.

В связи с этим у Макинэни поинтересовались, следует ли данное ее решение воспринимать как своеобразное политическое заявление, символ поддержки Трампа, настаивающего на отмене значительной части санитарно-эпидемиологических ограничений и скорейшем возобновлении полноценного функционирования американской экономики. "Это личное решение. Меня регулярно проверяют [на предмет возможного заражения новым коронавирусом]. Я чувствую, что для меня безопасно и не надевать маску. Я выполню наставления Центров по контролю и профилактике заболеваний [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США]. А они носят рекомендательный, а не обязательный характер", - заявила в ответ представитель Белого дома. Она не пояснила, будет ли принимать в Талсе какие-либо меры предосторожности президент. "Мы будем раздавать антибактериальный гель для рук, маски для тех, кто будет присутствовать и решит надеть их, и мы будем мерить температуру [у участников этого предвыборного митинга]", - отметила Макинэни.

Кроме того, она сообщила, что республиканец Трамп "был бы готов рассмотреть" вопрос о возможном увеличении числа предвыборных телевизионных дебатов с демократом Джозефом Байденом, если будет такое предложение. Штаб Байдена выступает против увеличения числа этих дебатов. В настоящее время предполагается, что Трамп и Байден будут дискутировать в прямом телевизионном эфире трижды в преддверии ноябрьских выборов.