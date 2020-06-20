Госдеп считает, что новое соглашение должно охватывать целиком ядерные арсеналы РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Новое соглашение по контролю над вооружениями должно целиком охватывать ядерные арсеналы России и Китая. Такое мнение выразил в пятницу спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента.

"Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен включать Россию и Китай, охватывать целиком ядерные арсеналы обеих этих стран", - написал дипломат в Twitter, комментируя запись главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

По версии министра, "новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать Россию, Китай, а также весь комплекс их ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие". При этом американский дипломат не указал, какие обязанности возьмут на себя США в рамках договоренностей.

В среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что попытки американских властей привлечь Китай к переговорам по ядерным вооружениям с участием России и США абсурдны, поскольку Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.

На 22 июня в Вене намечены переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с Биллингсли. По информации агентства Bloomberg, в Вашингтоне не исключают, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Биллингсли заявлял, что на встречу приглашена и китайская сторона.