Спецпрокурор США допускал, что Трамп лгал ему о WikiLeaks

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Роберт Мюллер в то время, когда он был спецпрокурором и проводил расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы 2016 года, допускал возможность того, что президент США Дональд Трамп лгал ему о контактах своего бывшего советника Роджера Стоуна с организацией WikiLeaks. Как сообщила телекомпания СNN, об этом свидетельствуют распространенные в пятницу Министерством юстиции США неопубликованные фрагменты доклада Мюллера.

В одном из таких фрагментов изложено мнение спецпрокурора о достоверности письменных ответов Трампа, заявлявшего, что он не помнит, обсуждал ли он со Стоуном WikiLeaks. При этом Мюллер установил, что президент США на самом деле затрагивал эту тему в беседах со Стоуном и бывшим руководителем своего избирательного штаба Полом Манафортом, отмечает телекомпания.

"Коэн (бывший юрист Трампа Майкл Коэн - прим. ТАСС) вспомнил о разговоре, во время которого Роджер Стоун рассказал Трампу о том, что WikiLeaks скоро планирует опубликовать информацию. Манафорт вспомнил о том, что Трамп просил его поддерживать контакт со Стоуном по WikiLeaks", - цитирует СNN отрывок из доклада спецпрокурора.

Последний в докладе допускал, что американский лидер мог не помнить точно события, произошедшие за два года до расследования. "Однако поведение президента могло быть истолковано и в качестве указания на его осведомленность о способности Стоуна предоставить свидетельства, противоречащие заявлению президента и связывающие его с попытками Стоуна выйти на WikiLeaks", - написал Мюллер.

Правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (Electronic Privacy Information Center, EPIC) предъявила ранее иск к Минюсту США с требованием опубликовать полную версию доклада спецпрокурора. Судья столичного округа Колумбия Реджи Уолтон обязал ведомство к 20 июня удовлетворить требование организации.

Дело Стоуна

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.