СМИ: межкорейский офис связи в Кэсоне не разрушен после взрыва

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Межкорейский офис связи в Кэсоне не разрушен, но ему причинен серьезный ущерб после проведенного КНДР мощного взрыва. Об этом сообщил в пятницу американский интернет-портал 38 North ("К северу от 38-й параллели"), изучив спутниковые снимки.

Портал был создан несколько лет назад экспертами Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. В связи с закрытием в мае 2018 года данного института проект теперь действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Снимки, которые изучили эксперты портала, датируются 19 июня. На них видно, что одной из секций офиса нанесены значительные повреждения после произошедшего 16 июня взрыва. В радиусе 100 м к северу и югу от здания разбросаны множество обломков.

По мнению экспертов, речь не идет о контролируемом взрыве в связи с тем, что офис не был окончательно разрушен, а соседним зданиям был причинен ущерб. Они считают, что взрывчатка была размещена только в одном из помещений офисного здания. Большая часть энергии от взрыва, отмечает портал, по-видимому, была направлена наружу, так как внутренние конструкции пострадали не так сильно, в отличие от стеклянного фасада. "Однако, хотя на спутниковых снимках и видно, что здание все еще стоит, ему, вероятно, нанесен серьезный ущерб, спутниковые снимки подтверждают, что по крайней мере часть крыши рухнула", - отметили эксперты.