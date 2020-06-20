Эксперт: саммит "пятерки" СБ ООН следует провести с участием ФРГ, Индии и Японии

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) стоит провести, включив в число участников лидеров Германии, Индии и Японии для обсуждения вопросов глобальной безопасности. Такое мнение выразил в пятницу корреспонденту ТАСС бывший помощник по России 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в ответ на просьбу прокомментировать инициативу российского лидера Владимира Путина о проведении саммита "пятерки" СБ ООН, изложенную в его статье о Второй мировой войне.

"В принципе, имеет смысл собрать ведущие державы для обсуждения текущих центральных проблем глобальной безопасности. Но чтобы быть продуктивным, саммит должен быть тщательно подготовлен и должны быть приглашены соответствующие державы", - отметил Грэм, несколько десятков лет работавший на ответственных должностях в различных ведомствах правительства США, занимаясь прежде всего проблематикой контроля над вооружениями и разоружения.

"Пятерка" СБ ООН, считает он, "возможно, не является подходящим собранием". "Оно возвращает [нас] к концу Второй мировой войны и не учитывает в полной мере современную глобальную динамику. На мой взгляд, "пятерку" следует дополнить включением [в нее] Индии. Можно также привести хороший аргумент в пользу включения Германии и Японии, ведущих экономических и технологических держав, чья роль в вопросах безопасности будет возрастать по мере развития современного полицентричного мира, - отметил эксперт, который имеет ранг посла. - Так что, возможно, пришло время подумать о новой "восьмерке" ("пятерка" СБ ООН вместе с ФРГ, Индией и Японией - прим. ТАСС), сфокусированной на вопросах глобальной безопасности".

Сроки проведения саммита

По мнению Грэма, в целях подготовки саммита его следует перенести на лето 2021 года. "Во-вторых, я сомневаюсь, что у нас достаточно времени, чтобы должным образом подготовить саммит. Было бы целесообразно запланировать его на следующее лето. Тем временем можно было бы назначить шерп и начать работу по его [саммита] подготовке", - отметил экс-помощник президента.

Он считает, что повестка встречи должна быть заранее как следует разработана на рабочих встречах. "Работа не обязательно должна быть столь обширной, как на других саммитах. Я не вижу причин для совместного коммюнике, например. Но имеет смысл четко определить, какие темы подлежат обсуждению, и провести предварительные дискуссии на более низких уровнях, прежде чем сами лидеры соберутся вместе", - заключил эксперт.