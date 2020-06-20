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Эксперт: саммит "пятерки" СБ ООН следует провести с участием ФРГ, Индии и Японии

Бывший помощник по России 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм также считает, что в целях подготовки саммита его следует перенести на лето 2021 года

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) стоит провести, включив в число участников лидеров Германии, Индии и Японии для обсуждения вопросов глобальной безопасности. Такое мнение выразил в пятницу корреспонденту ТАСС бывший помощник по России 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в ответ на просьбу прокомментировать инициативу российского лидера Владимира Путина о проведении саммита "пятерки" СБ ООН, изложенную в его статье о Второй мировой войне.

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Статья Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Полный текст

"В принципе, имеет смысл собрать ведущие державы для обсуждения текущих центральных проблем глобальной безопасности. Но чтобы быть продуктивным, саммит должен быть тщательно подготовлен и должны быть приглашены соответствующие державы", - отметил Грэм, несколько десятков лет работавший на ответственных должностях в различных ведомствах правительства США, занимаясь прежде всего проблематикой контроля над вооружениями и разоружения.

"Пятерка" СБ ООН, считает он, "возможно, не является подходящим собранием". "Оно возвращает [нас] к концу Второй мировой войны и не учитывает в полной мере современную глобальную динамику. На мой взгляд, "пятерку" следует дополнить включением [в нее] Индии. Можно также привести хороший аргумент в пользу включения Германии и Японии, ведущих экономических и технологических держав, чья роль в вопросах безопасности будет возрастать по мере развития современного полицентричного мира, - отметил эксперт, который имеет ранг посла. - Так что, возможно, пришло время подумать о новой "восьмерке" ("пятерка" СБ ООН вместе с ФРГ, Индией и Японией - прим. ТАСС), сфокусированной на вопросах глобальной безопасности".

Сроки проведения саммита

По мнению Грэма, в целях подготовки саммита его следует перенести на лето 2021 года. "Во-вторых, я сомневаюсь, что у нас достаточно времени, чтобы должным образом подготовить саммит. Было бы целесообразно запланировать его на следующее лето. Тем временем можно было бы назначить шерп и начать работу по его [саммита] подготовке", - отметил экс-помощник президента.

Он считает, что повестка встречи должна быть заранее как следует разработана на рабочих встречах. "Работа не обязательно должна быть столь обширной, как на других саммитах. Я не вижу причин для совместного коммюнике, например. Но имеет смысл четко определить, какие темы подлежат обсуждению, и провести предварительные дискуссии на более низких уровнях, прежде чем сами лидеры соберутся вместе", - заключил эксперт.

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