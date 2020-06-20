АСЕАН отложила переговоры с Пекином о Кодексе поведения в Южно-Китайском море

СИНГАПУР, 20 июня. /ТАСС/. Страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в настоящее время отложили переговоры с Китаем о заключении Кодекса поведения в Южно-Китайском море, поскольку считают невозможным консультации в формате видеоконференций. Такую позицию изложил официальный представитель Индонезии в АСЕАН Хосе Таварес, пишет в субботу газета The Jakarta Post.

"Мы считаем, чрезвычайно сложно виртуально обсуждать проект договора, поэтому официальные консультации должны проводиться в виде реальных встреч", - сказал дипломат. Он также напомнил, что "в течение года стороны планировали закончить второе чтение проекта Кодекса поведения, с тем чтобы в будущем году полностью завершить переговоры". "Именно такие сроки ранее озвучил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян", - уточнил Таварес. Однако "очевидно, что даты будут сдвинуты", - добавил индонезийский представитель.

По его словам, на 2020 год было запланировало несколько встреч в формате АСЕАН плюс Китай, которые должны были пройти в феврале в Брунее, в мае на Филиппинах, в августе в Индонезии и в октябре в КНР.

Территориальные споры ведутся вокруг расположенных в Южно-Китайском море Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша), права на которые предъявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Пекин и страны - члены Ассоциации в 2002 году приняли совместную декларацию, которая положила начало переговорам о заключении Кодекса поведения. Документ, как ожидается, установит порядок действий в конфликтных ситуациях, возможности для их разрешения. Одновременно в КНР подчеркивают, что готовы к урегулированию всех возникающих с АСЕАН противоречий, однако китайская сторона категорически против любого вмешательства в территориальные споры третьих стран, в первую очередь Великобритании, стран Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона.