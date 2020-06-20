СМИ: Индия перебросила на восток Ладакха ударные вертолеты и истребители

ТАСС, 20 июня. Индия развертывает в Восточном Ладакхе ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию в целях укрепления обороноспособности после произошедших там столкновений индийских и китайских военнослужащих. Об этом в субботу сообщает газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

"На восток Ладакха передислоцированы ударные вертолеты Apache с ракетами воздух - земля Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы, - цитирует здание заявление источников. - На передовых авиабазах размещены истребители Су-30 МКИ, МиГ-29 и "Ягуар". Для переброски в Ладакх военной техники применяются тяжелые транспортные самолеты С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32".

В акватории Бенгальского залива ВМС Индии усилили группировку военных кораблей. "Эти действия являются четким сигналом для Пекина о том, что Нью-Дели готов к эскалации военного конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе", - подчеркивает The Times of India.

Касаясь столкновений в Ладакхе, премьер-министр Нарендра Моди заявил в пятницу, что "Индия хочет мира и дружбы, но поддержка суверенитета - это главное".

"У вооруженных сил развязаны руки для принятия всех необходимых мер", - подчеркнул индийский премьер в ходе видеоконференции с лидерами различных политических партий страны, в ходе которой обсуждалась ситуация на границе с КНР.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось - в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 ранены, источники в индийский армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты и ранены. Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности.