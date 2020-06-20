Сеул призвал Пхеньян отказаться от планов по отправке агитационных листовок

ТАСС, 20 июня. Министерство объединения Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по распространению агитационных листовок на территории Южной Кореи. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского ведомства.

"Вызывает большое сожаление, что Северная Корея через средства массовой информации объявила о плане по отправке большого количества листовок, [агитирующих] против Южной Кореи, и мы требуем немедленной остановки [этого плана], - приводит агентство его текст. - Такие действия, предпринимаемые Северной Кореей, являются прямым нарушением межкорейского соглашения, что не только не способствует искоренению порочных практик в отношениях между двумя Кореями, но и усугубляет их".

Кроме того, южнокорейские власти указали, что практика по отправке агитационных материалов, к которой намерены прибегнуть в КНДР, не способствует улучшению отношений Севера и Юга, а также негативно влияет на установление мира на Корейском полуострове, пишет Yonhap.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран. В публикации также подчеркивается, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше, после того как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.