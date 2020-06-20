СМИ: индийские пограничники сбили в Кашмире беспилотник с оружием для террористов

ТАСС, 20 июня. Военнослужащие пограничных войск Индии уничтожили в союзной территории Джамму и Кашмир запущенный из Пакистана квадрокоптер с оружием для террористов. Об этом в субботу сообщает газета The Economic Times .

Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Беспилотник был запущен из контролируемой Пакистаном зоны Кашмира и управлялся пакистанскими солдатами, пишет издание со ссылкой на индийские военные источники. Он был уничтожен в районе Катуа пограничниками из стрелкового оружия. На борту дрона были обнаружены автоматическая винтовка, патроны и гранаты, предназначавшиеся для действующих в Джамму и Кашмире пропакистанских экстремистских группировок.

Это был первый случай уничтожения индийскими военнослужащими пакистанского БПЛА, использовавшегося для снабжения боевиков.

В субботу пакистанские военные открыли огонь по индийским позициям в Кашмире в районе Хиринагар. Индийские войска на огонь не отвечали.