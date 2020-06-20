Грузия надеется на открытие границы с Россией в августе

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе надеется, что к августу эпидемиологическая ситуация с новым коронавирусом в России улучшится, что даст возможность открыть сухопутную границу на пункте пропуска "Казбеги - Верхний Ларс".

"Мы беседуем с российской стороной. Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Было бы хорошо, если нам удалось бы открыть границу с Россией в августе, в конце лета", - сказал Абашидзе в субботу в беседе с ТАСС.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Он был закрыт с 16 марта в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.