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Пандемия коронавируса нового типа

Грузия надеется на открытие границы с Россией в августе

Сроки зависят от эпидемиологической ситуации, отметил спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе надеется, что к августу эпидемиологическая ситуация с новым коронавирусом в России улучшится, что даст возможность открыть сухопутную границу на пункте пропуска "Казбеги - Верхний Ларс".

"Мы беседуем с российской стороной. Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Было бы хорошо, если нам удалось бы открыть границу с Россией в августе, в конце лета", - сказал Абашидзе в субботу в беседе с ТАСС.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Он был закрыт с 16 марта в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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ГрузияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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