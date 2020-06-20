Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу на церемонии открытия мемориального комплекса в память о сожженных нацистами деревнях в Могилевской области.

"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Нет более мирных людей, чем мы, белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми", - сказал президент. По его словам, получив независимость, белорусский народ "за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну".

Лукашенко также выразил уверенность, что в Белоруссии присутствует стабильность, но стране "постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетают обстановку".

"Фашизм не пройдет"

Лукашенко также уверен, что белорусы не допустят того, чтобы фашизм проник в страну под знаменами демократии.

"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни", - отметил он.

Белорусский лидер уверен, что в Белоруссии никогда не забудут, "как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком". "Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - сказал Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что в Белоруссии будут растить новые поколения граждан страны, передавая им память "не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие". "Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида", - заявил президент Белоруссии.

Мемориальный комплекс в память о сожженных деревнях Могилевской области открылся в селении Борки Кировского района. 78 лет назад здесь в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день нацистами были расстреляны и сожжены более 2 тыс. мирных жителей.