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Санкции в отношении России

Итальянский сенатор возмутился продлением антироссийских санкций

Это решение демонстрирует близорукость европейских властных институтов, считает Маурицио Гаспарри

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Сенатор от итальянской партии "Вперед, Италия" Маурицио Гаспарри выразил возмущение решением ЕС продлить антироссийские санкции. Об этом политик заявил, комментируя принятое в пятницу на саммите Евросоюза решение.

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"Невероятное заявление [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель! Вместо того, чтобы наращивать помощь [европейским] странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, Европа решает продлить еще на шесть месяцев санкции в отношении России. [Президент РФ Владимир] Путин - друг Запада и уж точно не враг, которого нужно бойкотировать", - приводит его слова агентство ANSA. "Это решение демонстрирует близорукость европейских властных институтов, которые вредят друзьям и бросают страны - члены [ЕС]", - добавил сенатор.

"Вперед, Италия", партия, основанная экс-премьером Сильвио Берлускони, который остается ее бессменным лидером, всегда выступала за отмену антироссийских санкций. На протяжении второго парламентского срока она находится в оппозиции.

В пятницу на саммите ЕС главы государств и правительств Евросоюза одобрили продление на полгода экономических санкций против России после обсуждения хода реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. О мерах по восстановлению экономики стран ЕС и объеме соответствующего фонда помощи лидерам государств договориться не удалось.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияИталияРоссияСанкции в отношении РоссииБерлускони, Сильвио
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