Президент Южной Осетии заявил, что геноцид осетин дважды остановили лишь благодаря России

ЦХИНВАЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что геноцид осетин в 1920 году, жертвами которого стали десятки тысяч человек, был подготовлен и осуществлен по прямому указанию и под руководством грузинских властей, а в 1989-1992 и в 2008 годах истребление югоосетинского народа было остановлено лишь благодаря вмешательству России.

В Южной Осетии 20 июня указом президента Анатолия Бибилова установлен Днем памяти жертв геноцида, в этот день объявлен общенациональный траур. В стране в субботу проходят траурные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида осетин, в память о жертвах во всех районах республики запустят тысячи черных шаров и отслужат молебны.

"Сегодня в Осетии годовщина скорбной памяти, памяти одной из самых трагических страниц истории осетин - геноцида, совершенного Грузией в 1920 году. Жертвами геноцида тогда стали десятки тысяч человек - дети, женщины, старики; Южная Осетия потеряла треть осетинского населения. Геноцид осетин был подготовлен и осуществлен по прямому указанию и под руководством грузинских властей. Целый народ подвергся планомерному уничтожению на своей родной земле. Грузинские каратели без разбора убивали невинных людей - детей, стариков, женщин - только за их принадлежность к осетинской нации", - заявил президент в субботу в своем обращении к нации в связи со столетней годовщиной геноцида осетин.

По словам президента, отсутствие осуждения и безнаказанность привели спустя десятки лет новых грузинских лидеров к возобновлению прямого геноцида, и вновь - при полном национальном единодушии. "Дважды - в 1989-1992 и в 2008 годах - истребление народа Южной Осетии было остановлено лишь благодаря решительному вмешательству Российской Федерации", - подчеркнул президент.

Он заметил, что Грузия прилагает огромные усилия, чтобы не допустить распространения правды о геноциде осетин, но стереть историю своих преступлений ей не удастся.

"Факты совершенных Грузией преступлений становятся известны в мире все более широко. Раньше или позже, но международное сообщество придет к признанию и осуждению осетинского геноцида", - отметил президент. Он подчеркнул, что "только через раскрытие правды, через осуждение каждого факта геноцида и восстановление справедливости станет возможным остановить эскалацию подобных трагедий в мире и предотвратить будущие преступления против человечности".

Согласно историческим данным, в результате геноцида в 1920 году были убиты 5 279 человек - это 20% осетинского населения Южной Осетии, из них каждый третий - ребенок. Еще 15 тыс. осетин погибли во время изгнания от холода, голода и различных болезней. В период геноцида была убита 21 тыс. человек, сожжены более 100 осетинских селений. Более 50 тыс. человек стали беженцами, перейдя через перевалы на Северный Кавказ в Россию.