В ЦИК Белоруссии подали документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Представители инициативной группы по выдвижению задержанного по уголовному делу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом в президенты подали в субботу документы в Центризбирком для его регистрации кандидатом на высший государственный пост в Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал Бабарико.

"Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июля, мы подали пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в Центральную избирательную комиссию", - отмечается в сообщении.

Представители предвыборного штаба отметили высокую активность членов инициативной группы и граждан страны в процессе сбора подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты. "Именно эти действия позволили подать сегодня в ЦИК полный пакет документов, в абсолютном соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь", - отметили соратники Бабарико.

Задержание Бабарико

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, дочернюю структуру российского Газпромбанка. 11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек.

19 июня генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. Как заявили в пятницу представители защиты, пока Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинений ему не предъявлено.

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить претендента на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.