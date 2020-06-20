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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: самолет-разведчик ВВС США пролетел над Корейским полуостровом

Самолет E-8C вылетел с американской базы Кадена в Японии

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВВС США E-8C замечен в небе над Корейским полуостровом на фоне возникшей напряженности между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает в субботу южнокорейское агентство Yonhap.

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По его данным, самолет вылетел с базы ВВС США Кадена в Японии в пятницу вечером и находился в воздушном пространстве Южной Кореи до утра субботы.

В среду и четверг три других самолета-разведчика ВВС США, включая EP-3E и RC-12X были замечены в небе неподалеку от Сеула.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран. В публикации подчеркивается, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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