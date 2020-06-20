Лукашенко заявил, что уважает женщин, но они пока не могут возглавить Белоруссию

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Женщины в Белоруссии пока не могут возглавить страну из-за большой нагрузки, которая ложится на плечи руководителя страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая в субботу с рабочей поездкой Могилевскую область.

"Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста конституцию. Что я имел в виду: что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент выразил уверенность в том, что оппонентам власти не удастся противопоставить его женщинам. "Если бы не было женщин, я бы не был президентом", - сказал Лукашенко.

Первоначально о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, заявили четыре женщины. Их инициативные группы были зарегистрированы среди 15 претендентов, изъявивших желание бороться за президентский пост. В дальнейшем одна из потенциальных кандидаток отказалась продолжать борьбу.