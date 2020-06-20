Кравчук считает необходимыми изменения минских соглашений

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что без внесения изменений в минские соглашения достичь договоренностей об урегулировании конфликта в Донбассе невозможно.

"Нам необходимо внести коррективы или реконструировать некоторые статьи того соглашения, которое было подписано в Минске Петром Порошенко. А именно: первое - сначала выборы, а потом граница и безопасность. Второе - особый статус Донбасса закрепляется не просто как закон, а в конституции", - сказал он в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

Пока эти два положения будут действовать, подчеркнул Кравчук, "ни о каких договоренностях речь идти не будет". "Нельзя достичь каких-либо успехов в этом направлении, не изменив главного документа - соглашений, которые подписаны под давлением обстоятельств", - полагает бывший президент Украины.

На заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 15 июня заместитель руководителя украинской делегации Александр Мережко заявил, что Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года "носит рекомендательный характер" и не налагает на Украину каких-либо обязательств. Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников ранее также высказался о том, что минские соглашения являются "лишь политическими договоренностями", ничтожными с правовой точки зрения. Полпред РФ Борис Грызлов расценил эти заявления как очередную попытку разрушить переговорный процесс. Он добавил, что если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к замораживанию конфликта.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план до сих пор остается нереализованным.