Власти Китая опубликовали текст законопроекта о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей подготовил текст законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" .

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

Правовой акт обязует власти Гонконга создать подотчетный центральному правительству КНР Комитет по защите национальной безопасности, который будет выполнять соответствующие функции. Должность председателя этого комитета будет занимать глава администрации Гонконга. В комитет также войдут секретари (соответствует министерской должности) финансов, юстиции, гражданских служб, безопасности, комиссар полиции, глава миграционной службы, начальник таможенной службы, главный секретарь и глава отдела полиции по вопросам защиты национальной безопасности. В комитете также будет создана должность советника по делопроизводству, который будет назначаться центральным правительством КНР и координировать действия властей специального административного района и национальных органов.

Полиция Гонконга учредит в своем составе специальное подразделение, которое будет отвечать за правоприменение в сфере защиты национальной безопасности. Министерство юстиции Гонконга также создаст в своем составе департамент, который будет отвечать за уголовные разбирательства по правонарушениям, которые несут угрозу национальной безопасности в Гонконге.

19-е заседание ПК ВСНП проходило в Пекине с 18 по 20 июня. Законопроект о нацбезопасности в Гонконге не значился в опубликованной до заседания повестке, однако накануне его открытия, 18 июня, агентство "Синьхуа" сообщило о том, что рассмотрение проекта этого законодательного акта было включено в работу законодательного органа.

Законодатели дали в законопроекте четкие определения четырем видам угрожающих национальной безопасности преступных действий, за которые предусматривается уголовная ответственность. Среди них сепаратизм, подрыв государственной власти, террористическая деятельность, а также вступление в сговор с иностранными государствами или зарубежными силами.

О законопроекте

28 мая ВСНП приняло резолюцию о выработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Администрация США восприняла это как нарушение автономного статуса этого специального административного района КНР и обещала ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.

В Пекине обуславливают важность и безотлагательность разработки закона ростом угроз для национальной безопасности в Гонконге, а также неспособностью местных властей принять соответствующий правовой акт самостоятельно в течение 23 лет с момента перехода под китайскую юрисдикцию. Власти Гонконга неоднократно подчеркивали, что новый закон будет направлен "лишь против небольшой горстки преступников" и не нарушит принцип "одна страна - две системы", законные права и свободы местных жителей, включая право на свободу слова и мирные собрания.