СМИ: южнокорейские активисты намерены забросить в КНДР еще 1 млн листовок

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО), объединяющая проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, пообещала на следующей неделе отправить в КНДР новую порцию листовок с критикой руководства народно-демократической республики. Об этом сообщил в субботу агентству Yonhap руководитель неправительственной организации "Борцы за свободную Северную Корею" Пак Сан Хак.

По его словам, активисты завершили подготовку и на следующей неделе планируют сбросить на территорию КНДР с воздушных шаров 1 млн листовок. Эта акция будет приурочена к отмечаемой 25 июня 70-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов, подчеркнул Пак Сан Хак и отметил, что время запуска шаров с агитками будет зависеть от направления ветра.

Ранее НПО отправила в КНДР 500 тыс. листовок, что Пхеньян использовал как повод для ухудшения отношений с Сеулом и нагнетания военной напряженности. В результате власти ряда южнокорейских провинций ввели запрет на запуск шаров с агитматериалами. В случае нарушения активистам может грозить тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере $8,2 тыс.