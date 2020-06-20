Президент Египта призвал армию быть готовой к выполнению боевых задач за пределами страны

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал вооруженные силы страны быть готовыми выполнять боевые задачи за пределами республики. Об этом, как передает электронная версия газеты Al-Ahram, он заявил во время смотра подразделений ВВС Западного военного округа, отвечающего в том числе за охрану 1200-километровой границы с Ливией.

"Египетская армия остается одной из самых сильных в регионе, но это армия, которая защищает, а не угрожает, и это наша неизменная доктрина, - указал глава республики. - Если от вас потребуются какие-либо действия в западном регионе, будьте готовы к любым задачам в пределах наших границ, а, если будет необходимо, и за их пределами".

"Я рад встретиться с вами сегодня и уверен в высокой готовности и профессионализме вооруженных сил, спецназа и ВВС, а также в том, что они готовы к любой миссии", - заметил ас-Сиси и поблагодарил военнослужащих за сохранность границы с Ливией "на протяжении последних семи лет".

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее хафтаровцами территорий.

На фоне непрекращающегося раскола, распрей и неспособности враждующих лагерей в соседней стране договариваться о политическом урегулировании в Каире не раз называли границу с Ливией одним из наиболее важных стратегических направлений, требующих особого внимания и охраны. Египетские ВВС неоднократно в прошлом проводили операции по пресечению как деятельности контрабандистов, переправки ими в том числе оружия в АРЕ, так и проникновения укрывающихся в Ливии боевиков различных террористических группировок.