В Париже сотни манифестантов участвуют в акции против расизма и полицейского насилия

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Сотни манифестантов принимают участие в демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции, которая проходит в субботу в Париже. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции.

Участники акции протеста собрались днем на площади Республики, после чего манифестанты колонной двинулись по улицам города. Первые ряды протестующих несут растяжку, на которой написано: "Позвольте нам дышать". Другие в руках держат плакаты со словами "Справедливость для Ибо", напоминающие о смерти Ибраима Ба в ходе полицейской операции в Вилье-ле-Бель: в конце 2019 года 22-летний темнокожий мужчина погиб, врезавшись на мотоцикле в полицейскую машину. Никаких инцидентов в ходе демонстрации пока не зафиксировано. Как ожидается, манифестация закончится вечером на площади Шатле.

Параллельно с данной демонстрацией в Париже в этот день проходит еще одна манифестация - с призывом легализовать во Франции мигрантов, не имеющих документов, и закрыть центры для административного задержания. Как сообщили в префектуре полиции, демонстранты в настоящий момент идут колонной от площади Нации в сторону площади Сталинград. Разрешенная префектурой акция в интернете получила название "Марш солидарности с мигрантами". Она приурочена к Всемирному дню беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.

Несколько других манифестаций, которые планировались в Париже в субботу, были запрещены столичной префектурой. Речь, в частности, идет о манифестации по призыву ассоциации чеченцев, которую предполагалось провести на площади Бастилии в знак протеста "против торговцев наркотиками и против лжи относительно чеченской общины" после инцидентов в городе Дижоне, где ранее произошли массовые столкновения между выходцами из Чечни и стран Магриба. Как уточнили в префектуре, в ее проведении было отказано в связи с "рисками, которые могут привести к беспорядкам". Еще одна манифестация должна была пройти в этот день в районе американского посольства в Париже, но она также была запрещена.