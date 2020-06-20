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Судья разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста США

При этом судья признал, что экс-помощник президента США "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность"
Джон Болтон EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Джон Болтон
© EFE/TATYANA ZENKOVICH

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск министерства юстиции страны о запрете на публикацию мемуаров бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом говорится в постановлении, размещенном в субботу в базе данных суда.

"Правительство не смогло установить, что судебный приказ о запрете предотвратит нанесение непоправимого ущерба. Иск в соответствии с этим отклонен", - подчеркивается в документе.

Одновременно с этим судья признал, что "Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".

Теги
СШАТрамп, ДональдБолтон, Джон
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