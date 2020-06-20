Главу Минздрава Зимбабве обвинили в махинациях с закупками во время пандемии

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Обвинение в злоупотреблении служебным положением по трем эпизодам было предъявлено в субботу министру здравоохранения и охраны здоровья детей Обадии Мойо в суде столицы Зимбабве Хараре. Как сообщает государственная Телерадиовещательная корпорация Зимбабве, чиновник был немедленно отпущен под залог.

"Причин для того, чтобы отказать Мойо в освобождении под залог, нет", - заявил представитель гособвинения Клеменс Чимбаре. Сумма залога составила 50 тыс. зимбабвийских долларов ($2 тыс.).

Обадия Мойо, по словам судьи, дал в устной форме указание своим подчиненным провести тендер на закупку медикаментов у одной из компаний, которая не прошла соответствующую сертификацию. Министр должен прибыть в суд 31 июля (дата начала процесса).

Глава Минздрава был арестован 19 июня по подозрению в участии в мошеннической операции в связи с закупкой медицинских средств для борьбы с пандемией нового коронавируса. Размер мошеннических сделок, по данным телеканала, может достигать $75 млн. Дело было возбуждено после того, как Интерпол получил данные о подозрительном переводе денег из Зимбабве в одну из стран Евросоюза. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва распорядился расторгнуть сделку, когда его проинформировали о возможных нарушениях в процедуре госзакупок средств защиты от нового коронавируса.