Трамп считает, что Болтон должен понести серьезную ответственность за публикацию мемуаров

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон должен понести очень серьезную ответственность за публикацию мемуаров, в которых содержатся сведения, представляющие государственную тайну. Об этом американский лидер написал в субботу у себя в Twitter .

По словам Трампа, Болтон "нарушил закон, публикуя секретную информацию (в огромных количествах)". "Он должен заплатить очень высокую цену за это, как и другие, кто делал это до него. Нельзя допустить, чтобы это повторилось снова", - заявил глава Белого дома.

Ранее федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск министерства юстиции страны о запрете на публикацию мемуаров Болтона, отметив, что экземпляры книги уже напечатаны и отправлены на склады как в США, так и в других странах мира, а также попали в руки прессы. В связи с этим суд отказался давать распоряжение об изъятии и уничтожении этих книг. Судья признал при этом, что бывший помощник американского лидера "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".

Трамп назвал это решение "крупной победой в суде в отношении Болтона". "Очевидно, что книгу уже передали, и ее содержание утекло многим людям и СМИ, так что уважаемый судья уже ничего не мог с этим сделать", - отметил американский лидер. "Однако жесткие и мощные заявления и постановления прозвучали относительно денег и разглашения секретных данных", - подчеркнул президент. "Ему нравится сбрасывать бомбы на людей и убивать их. Теперь бомбы полетят на него!" - добавил Трамп, очевидно, отсылая к агрессивным внешнеполитическим взглядам Болтона.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником президента.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.