СМИ: шесть членов штаба Трампа, готовивших митинг в Талсе, заразились коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Шесть членов предвыборного штаба Дональда Трампа, готовивших в городе Талса (штат Оклахома) первый после длительного перерыва предвыборный митинг, заразились коронавирусом. Об этом сообщает в субботу портал Axios .

"У шести членов передовой группы были выявлены положительные результаты, всего же были проведены сотни тестов. Были немедленно приняты меры карантина", - заявил изданию пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что на митинге, который пройдет в субботу и станет для избирательного штаба Трампа первым после начала смягчения в США санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных ранее из-за пандемии, помимо самого президента будут присутствовать чиновники Белого дома. При этом Макинэни уточнила, что не станет надевать на митинге медицинскую маску, невзирая на то, что специалисты бьют тревогу по поводу возникновения в США второй волны распространения нового коронавируса. Она не пояснила, будет ли принимать в Талсе какие-либо меры предосторожности президент.

Ранее Трамп сообщил журналистам о своем намерении возобновить предвыборные митинги. Последний раз подобный митинг проходил в марте, в условиях пандемии они перестали проводиться.