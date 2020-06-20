NYT: Трамп отправил в отставку прокурора, который вел дело помощников его адвоката

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по запросу министерства юстиции отправил в отставку прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление главы Минюста и генерального прокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра.

"В связи с тем, что вы заявили о нежелании добровольно уходить в отставку, я попросил президента с сегодняшнего дня отстранить вас от должности, и он сделал это", - приводит газета текст заявления министра юстиции, датированного субботой. По словам Барра, Берман "предпочел государственной службе публичное зрелище".

Пресс-служба Белого дома в пятницу информировала о намерении президента выдвинуть на пост прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона, который является председателем федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Позднее в пятницу Берман на своей странице в Twitter заявил о том, что он был без предварительного уведомления снят с должности прокурора Соединенных Штатов, и узнал об этом решении из сообщения для прессы генерального прокурора. "Я не подавал в отставку и не намерен этого делать, так как был назначен судьями суда США по Южному округу Нью-Йорка. Я сложу с себя должностные полномочия, когда Сенат утвердит кандидатуру, предложенную президентом. До этого момента наши расследования будут продолжаться без отсрочек и вмешательств", - отметил Берман, который занимался делом помощников Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа.

Речь идет о партнерах Джулиани - Льве Парнасе, Игоре Фрумане, Андрее Кукушкине и Дэвиде Коррейе. По данным прокуратуры, упомянутые четверо лиц нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Байден сейчас является единственным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.