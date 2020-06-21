Парламентские, краевые и муниципальные выборы пройдут в Сербии

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Выборы в парламент, краевые и муниципальные представительные органы власти состоятся в воскресенье в Сербии. Как сообщила пресс-служба Республиканской избирательной комиссии (РИК), за симпатии граждан поборются 21 партия и политическое объединение.

На последнем перед выборами заседании РИК председатель республиканской комиссии Владимир Димитриевич сообщил, что комиссия утвердила окончательное число избирателей в Сербии. "Конечное число избирателей на всех единицах локального самоуправления и на всех избирательных пунктах по состоянию на 18 июня составило 6 млн 584 тыс. 376 избирателей", - сообщил глава РИК.

Помимо территории Центральной Сербии выборы пройдут также на территории автономного сербского края Косово и Метохия.

Неудавшийся бойкот

Более двух десятков партий, участвующих в выборах, представляют весь политический спектр республики. Ранее часть сербской оппозиции (в основном, внесистемной) собиралась бойкотировать предстоящее народное волеизъявление. Оппозиционное объединение "Союз за Сербию", которое возглавляют сербский олигарх, экс-мэр Белграда Драган Джилас, экс-глава МИД Сербии Вук Еремич и праворадикальный политик Бошко Обрадович, объявило о бойкоте парламентских выборов, призывая сторонников выходить на улицы. До этого "Союз за Сербию" около года организовывал уличные шествия, его представители врывались в Белградский телецентр с бензопилой, а также пытались взять штурмом президентский дворец.

Ранее сербский портал "Говори, Сербия" заявил о возможной причастности посольства Соединенных Штатов к антиправительственным протестам в стране. В качестве доказательств портал опубликовал фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипломатической миссии. На фото оппозиционеры сидят за столом с советником американской дипломатической миссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Однако перед выборами прозападный оппозиционный "Союз за Сербию" практически распался. Наиболее медийные его представители, например, актер Сергей Трифунович и его партия "Движение свободных граждан", все же приняли решение выйти на выборы. Его примеру последовали и другие оппозиционеры.

Сотрудничество с Россией

Согласно данным агентства по изучению общественного мнения "Фактор плюс", правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент страны Александар Вучич, может набрать на выборах 58,2%, а на втором месте идет Социалистическая партия Сербии (СПС) министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом в 12,5%. По данным соцопросов, в парламент могут попасть коалиция СПАС Александра Шапича, Сербская радикальная партия (лидер - Воислав Шешель), движение "Метла 2020", партия "Заветники". Остальные движение не преодолевают избирательный порог в 3%.

Как сообщил в преддверии выборов в эксклюзивном комментарии ТАСС директор канцелярии по Косово и Метохии и заместитель президента Александара Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии Марко Джурич, правящая партия Сербии намерена в предстоящем политическом цикле укрепить дружественные и братские отношения с Россией. "Сербия намерена в предстоящие годы укрепить дружественные и братские отношения с Россией. Дружба с Россией для нас является неизменным историческим фактом, который не подлежит изменениям. Это стратегическое определение, которое основывается на многовековых культурных, цивилизационных и других связях сербского и российского народов", - заявил Джурич.

"Сербия останется искренним и лояльным другом Российской Федерации, и мы надеемся, что в будущем это будут отношения взаимной дружбы. Президенты Александар Вучич и Владимир Путин инвестировали много личной энергии у развитие отношений наших стран и личной дружбой задали тон развитию двусторонних отношений, уверены, что так будет и впредь. Сербия и Россия, помимо сходства, базирующегося на исторических связях, разделяют многие позиции, когда речь идет о будущем международных отношений, мультилатерализме и уважении международного права, мы обладаем твердым ценностным фундаментом для создания еще более крепких и плодотворных отношений в будущем. Не буду напоминать, насколько велика наша благодарность братской России за поддержку защиты сербских государственных и национальных интересов в важных международных организациях, этот вид помощи и поддержки не имеет цены и обязывает к вечной благодарности", - заявил сербский политик.

Отвечая на вопрос о внутриполитических приоритетах Сербской прогрессивной партии (СПП) в предстоящем политическом цикле, Джурич выделил в качестве основных направлений сохранение мира и стабильности, защиту суверенитета и независимости в принятии решений, развитие экономики, демографическое обновление Сербии и сохранение сербской культуры и традиций. "Экономика, промышленный рост, рост ВВП, открытие новых фабрик, строительство инфраструктуры для нас находятся в центре внимания, поскольку только экономическим укреплением Сербии мы можем получить шанс на осуществление остальных целей нашей партии. Таким образом, речь идет не о партийных приоритетах в узком смысле, а о всесторонней программе развития и перерождения Сербии, вокруг которой мы хотим объединить критическую массу населения страны", - резюмировал замглавы правящей партии.

В свою очередь заместитель председателя Сербской радикальной партии, член сербской делегации в Совете Европы Александар Шешель заявил ТАСС, что Сербская радикальная партия выступает за переориентацию внешней политики Белграда с Евросоюза на Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также считает необходимым присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Мы считаем, что Сербия должна иметь как можно лучшие отношения с Россией, эти отношения должны быть более интеграционными. Мы должны отказаться от вступления в ЕС и двигаться в Евразийский экономический союз и ОДКБ. Мы считаем, что это настоящее союзничество с нашими искренними друзьями, братским российским народом, которое обеспечивало бы и экономическое процветание нашей стране и дальнейшее всестороннее развитие наших отношений", - заявил Александар Шешель.

По словам политика, во внутренней повестке радикалы выступают за отстаивание целостности государства в вопросе непризнанного Косова. "Приоритетом политической повестки Сербской радикальной партии является защита суверенитета и территориальной целостности Сербии в вопросе Косова и Метохии. Мы выступаем за перенос переговоров с уровня ЕС на уровень Совета Безопасности ООН, поскольку понимаем, что, с одной стороны, существуют необъективные игроки, поддерживающие косовскую "независимость", а с другой - такие крупные силы, как Россия и Китай, которые поддерживают резолюцию СБ ООН 1244", - указал политик.

Возглавляющая список Сербской партии "Заветники" Милица Джурджевич-Стаменковски заявила ТАСС, что ее партия также выступает за всестороннее углубление сотрудничества с Российской Федерацией. "Мы считаем, что Россия - естественный союзник Сербии, поэтому выступаем за всестороннее укрепление двусторонних политических, экономических, военных и культурных отношений, мы выступаем за то, чтобы наша страна присоединилась к совместной российско-китайской декларации за сохранение принципов международного права, так как считаем, что это хорошее и взвешенное основание для выстраивания мира и стабильности во всем мире. Мы настаиваем на полном применении Соглашения о беспошлинной торговле с Российской Федерацией и поощрении таким образом развития и конкурентоспособности наших производителей. Также считаем необходимым укреплять отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), с этой точки зрения "Заветники" выступают за применение концепции широчайшего возможного сотрудничества в сфере экономики, что помимо свободной торговли подразумевает и совместную внешнюю таможенную политику, присоединение к общему рынку, свободное перемещение услуг, рабочей силы и капитала между Сербией и нашими партнерами из ЕАЭС", - заявила Милица Джурджевич-Стаменковски.

В оборонной политике партия выступает за отказ от вступления в НАТО и плавное наращивание сотрудничества с ОДКБ. "Мы намерены работать над углублением сотрудничества с ОДКБ и поднять вопрос об ассоциированном членстве Сербии в этой организации. Сербская партия "Заветники" в парламенте будет выступать за интенсификацию сербско-российских отношений во всех сферах, представляющих стратегический интерес для двух стран. Мы сделаем все, чтобы Сербия осталась свободной и военно нейтральной страной, которая не позволит превратить ее в еще одну колонию НАТО", - подчеркнула политик.

Выборы в Сербии

В 07:00 (08:00 мск) на территории Сербии откроются избирательные участки для выборов в парламент, краевые и муниципальные представительные органы власти. За 250 мест в однопалатном парламенте - Народной скупщине - конкурирует 21 политическая партия. Голосование пройдет более чем на 8 тыс. избирательных участков.