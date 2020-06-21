Sky: инцидент с резней в парке Рединга расценивается как теракт

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Инцидент с применением холодного оружия, произошедший в субботу в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир), расценивается полицией как террористический акт. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Ранее газета The Daily Telegraph информировала со ссылкой на свой источник, что в результате нападения три человека погибли и двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Официального подтверждения этой информации пока нет. Один человек был задержан. По информации агентства PA, задержанный - гражданин Ливии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот инцидент чудовищным. "Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте", - написал Джонсон в Twitter.

Тем временем в социальных сетях появились кадры раненных людей в парке и полицейских, оказывающих им помощь. Однако полиция долины Темзы, в зону ответственности которой входит графство Беркшир, попросила не распространять эти видео, а вместо этого сообщить все возможные детали правоохранительным органам.

Последние теракты в Великобритании были совершены в Лондоне 3 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется. До этого в 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов тогда стали 36 человек.