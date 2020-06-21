В Египте заявили, что парламент поддержит решение президента о вмешательстве в Ливии

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Парламент Египта, если потребуется, поддержит любой запрос президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о вмешательстве в происходящее в Ливии. Об этом ТАСС заявил в воскресенье член парламентского комитета по обороне и национальной безопасности генерал-майор Яхья аль-Кидвани, комментируя высказывания главы страны о возможном задействовании ВС республики в соседней стране.

"Если такой запрос поступит, парламент в кратчайшие сроки рассмотрит и поддержит его", - сказал он.

Ранее в субботу глава Египта во время смотра войск на одной из баз в Западном военном округе республики, отвечающем за охрану ливийской границы, выступил с заявлением, в котором предупредил, что Каир не позволит никому захватить Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать". Ранее в Правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа не раз говорили, что будут готовы к переговорам с Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара только после возвращения контроля над этими территориями. Египетский лидер также указал, что любое возможное прямое вмешательство его страны в Ливии "будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ и защиты от террористов". При этом ас-Сиси пообещал, что "египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит ее народ".

Комментируя высказывания президента, египетский парламентарий предупредил, что регион "находится на стадии, которая может привести к нежелательным для всех последствиям". "Данные заявления - послание тем, кто пытается подорвать безопасность ливийского соседа, - Египет не будет сидеть, сложа руки, наблюдая какую-либо угрозу его национальной безопасности, - отметил собеседник агентства. - У Египта есть возможность защитить себя от внешних угроз. Мы не будем бездействовать и готовы противостоять любой угрозе, и это - наше законное право в свете навязанного нам хаоса в регионе, который только продолжают подогревать".

"Мы наблюдаем проекты, нацеленные на подрыв стабильности Ближнего Востока, мы видим, что есть те, кто планирует воспрепятствовать прогрессу в регионе, - указал он. - Египет хочет мира и ни на кого не нападает, поэтому международное сообщество должно пересмотреть свое отношение к постоянным нарушениям резолюций международного права".

"К сожалению, решения международного сообщества остаются всего лишь чернилами на бумаге и больше не могут отстаивать справедливость между странами и разрешать конфликты в зародыше, - подчеркнул аль-Кидвани. - Сейчас мы находимся на пороге этапа, который приведет к непредвиденной конфронтации с непредсказуемыми последствиями для будущего человечества".

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

ЛНА неоднократно обвиняла Турцию в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке на помощь им сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.