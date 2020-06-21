Трамп призвал сажать на год в тюрьму за поджог американского флага

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал принять закон, согласно которому наказанием за поджог американского флага будет год тюремного заключения. Об этом американский лидер заявил в субботу на митинге в городе Талса (штат Оклахома).

"Два дня назад левые радикалы в Портленде (штат Орегон) снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли американский флаг", - сказал Трамп под возмущенные возгласы сторонников. Его выступление транслирует телеканал C-SPAN.

"Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год", - призвал хозяин Белого дома.

Американское законодательство в настоящее время не запрещает сжигать флаг США, поскольку это право, согласно трактовке Верховного суда, защищено первой поправкой конституции страны о свободе слова.

Протестующие в американском городе Портленде снесли в четверг ночью памятник первому президенту США (в 1789-1797 годах) Джорджу Вашингтону. Бронзовый монумент был установлен рядом со зданием некоммерческой организации "Германо-американское общество". Вандалы сперва накинули флаг США на статую, после чего подожгли его. Затем они опрокинули памятник, облив его красной краской и оставив на нем надпись "1619". Считается, что в этот год в США прибыли первые африканские рабы.

Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей США. Во время Войны за независимость он возглавлял Континентальную армию, позднее был избран председателем Конституционного конвента, который выработал в 1787 году Конституцию США. В последние годы ряд борцов за права темнокожих подвергали критике деятельность Вашингтона в связи с тем, что первый президент страны был рабовладельцем.

Снос памятников в США

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу.