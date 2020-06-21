В Сербии началось голосование на парламентских, краевых и муниципальных выборах

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Голосование на парламентских, краевых и муниципальных выборах началось в Сербии. Об этом сообщила в воскресенье Республиканская избирательная комиссия (РИК) страны.

Голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск), когда на территории страны открылись более 8 тыс. избирательных участков. В народном волеизъявлении смогут принять участие 6 млн 584 тыс. 376 граждан Сербии, зарегистрированных в списках избирателей. Помимо территории Центральной Сербии выборы пройдут также на территории автономного сербского края Косово и Метохия.

Ранее часть сербской оппозиции (в основном, внесистемной) собиралась бойкотировать предстоящее народное волеизъявление. Оппозиционное объединение "Союз за Сербию", которое возглавляют сербский олигарх, экс-мэр Белграда Драган Джилас, экс-глава МИД Сербии Вук Еремич и праворадикальный политик Бошко Обрадович, объявило о бойкоте парламентских выборов, призывая сторонников выходить на улицы. Однако перед выборами прозападный оппозиционный "Союз за Сербию" практически распался. Наиболее медийные его представители, например, актер Сергей Трифунович и его партия "Движение свободных граждан", все же приняли решение выйти на выборы. Его примеру последовали и другие оппозиционеры.

Всего за 250 мест в однопалатном парламенте - Народной скупщине - борется 21 политическая партия и политическое объединение.